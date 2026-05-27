Il Fisco ha avviato i pignoramenti sui conti correnti di contribuenti con cartelle esattoriali dimenticate, debiti fiscali non pagati per anni o rateizzazioni decadute. Quando un debito non viene saldato, l’Agenzia delle Entrate può procedere con il blocco dei fondi presenti sui conti, rischiando di bloccare l’accesso al denaro. Chi ha debiti non regolarizzati può rischiare di perdere l’accesso ai propri risparmi.

Una cartella esattoriale ignorata, un debito fiscale rimasto insoluto per anni o una rateizzazione decaduta possono trasformarsi rapidamente in un problema concreto per migliaia di contribuenti. Con il rafforzamento dei controlli digitali e l’accesso sempre più rapido ai dati finanziari, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta accelerando le procedure di recupero crediti, compresi i pignoramenti dei conti correnti. Una misura che può limitare l’utilizzo delle somme depositate in banca e creare conseguenze immediate sulla gestione delle spese quotidiane, dell’attività professionale e degli impegni economici familiari. Fisco e pignoramenti sui conti correnti Negli ultimi mesi l’attenzione sul tema è cresciuta soprattutto tra lavoratori autonomi, imprese e cittadini con vecchie pendenze fiscali ancora aperte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Conti correnti, via ai pignoramenti del Fisco: chi rischia e come evitare blocchi dell?Agenzia delle Entrate

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Conto corrente cointestato: cosa rischia chi non ha debiti

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