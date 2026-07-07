Il roadshow tra Entrate e Inps ha avviato una nuova fase di dialogo con imprese e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di trasparenza, semplificazione e legalità nel rapporto con le imprese, con un focus particolare sul Sud come punto di partenza di questa evoluzione. Nessun dettaglio su iniziative specifiche o date è stato fornito.

"Si apre una nuova fase del rapporto tra le grandi pubbliche amministrazioni dello Stato, le imprese e i cittadini", fondata su "collaborazione, trasparenza, semplificazione e legalità". Lo ha dichiarato Pasquale Casillo, presidente di Casillo Partecipazioni Spa, a margine della prima tappa del roadshow promosso da Agenzia delle Entrate e Inps, ospitata nello stabilimento di Corato. Casillo ha sottolineato il valore simbolico della scelta di partire dalla Puglia e ha invitato imprese, associazioni di categoria e cittadini ad accompagnare il cambiamento avviato dalle istituzioni con un nuovo spirito di collaborazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Roadshow Entrate-Inps, Casillo: Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese

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