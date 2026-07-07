Roadshow Entrate-Inps Casillo | Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il roadshow tra Entrate e Inps ha avviato una nuova fase di dialogo con imprese e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di trasparenza, semplificazione e legalità nel rapporto con le imprese, con un focus particolare sul Sud come punto di partenza di questa evoluzione. Nessun dettaglio su iniziative specifiche o date è stato fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Si apre una nuova fase del rapporto tra le grandi pubbliche amministrazioni dello Stato, le imprese e i cittadini", fondata su "collaborazione, trasparenza, semplificazione e legalità". Lo ha dichiarato Pasquale Casillo, presidente di Casillo Partecipazioni Spa, a margine della prima tappa del roadshow promosso da Agenzia delle Entrate e Inps, ospitata nello stabilimento di Corato. Casillo ha sottolineato il valore simbolico della scelta di partire dalla Puglia e ha invitato imprese, associazioni di categoria e cittadini ad accompagnare il cambiamento avviato dalle istituzioni con un nuovo spirito di collaborazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su INPS.

roadshow entrate inps casillo dal sud parte una nuova fase di fiducia tra stato e imprese
© Quotidiano.net - Roadshow Entrate-Inps, Casillo: "Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roadshow Entrate-Inps, Casillo: Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese

Video Roadshow Entrate-Inps, Casillo: Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese

Notizie e thread social correlati

Agenzia delle Entrate-Inps a Corato prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali per le impreseLa prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali si è tenuta questa mattina presso la sede del Gruppo Casillo a Corato.

Bonus, pensioni e non solo: così Entrate e Inps andranno a spiegarli a imprese e universitàL’Agenzia delle Entrate e l’Inps stanno organizzando incontri presso imprese e università per illustrare le modalità di accesso ai bonus, alle...

Argomenti più discussi: Agenzia delle entrate e Inps insieme per le imprese e le università; Tutela previdenziale per malattia. Nuove regole.

roadshow entrate inps roadshow entrate inps casilloCasillo: Serve nuovo modello basato su collaborazione e trasparenza'Questo è un evento di grande importanza di natura nazionale, questa è la prima tappa e l’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno ritenuto di partire dal Sud anche per il valore simbolico di questa scelt ... adnkronos.com

roadshow entrate inps roadshow entrate inps casilloAgenzia delle Entrate-Inps a Corato prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali per le impreseSi è svolta stamattina, presso la sede del Gruppo Casillo, a Corato (Ba), la prima tappa del roadshow promosso dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps, dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali p ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web