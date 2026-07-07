Durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha lasciato il set in modo improvviso, suscitando sorpresa tra il pubblico e i presenti. Herbert Ballerina, che era in studio, ha mostrato imbarazzo mentre cercava di riprendere la scena. La trasmissione, che mantiene invariato il format da anni, continua a registrare variazioni nelle singole puntate, senza modifiche strutturali. La fuga di De Martino ha generato discussione sui social e tra gli spettatori presenti in studio.

A guardare Affari Tuoi non ci si annoia mai. Il gioco è sempre quello, il format è rimasto praticamente invariato da decenni, eppure ogni puntata è diversa dalla precedente. Il merito, non lo si può negare, è del conduttore e della sua fidata spalla. Mai come questa sera Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno intrattenuto il pubblico in studio e gli spettatori a casa, scatenandosi in una folle fuga e in una birichina gara a gavettoni. Stefano De Martino fugge tra il pubblico. È ormai tradizione che tra i pacchi di Affari Tuoi si nasconda anche una delle strampalate invenzioni di Herbert Ballerina. Questa sera il comico ha presentato il brodo primordiale, un brodo pensato per piacere anche ai bambini più capricciosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi, la folle fuga di Stefano De Martino e l’imbarazzo di Herbert Ballerina

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SHOCK AFFARI TUOI: Addio a luglio La verità CRUDA sulla fuga di Stefano De Martino!

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