L’eruzione dell’Etna ha causato la sospensione dei voli all’aeroporto di Catania fino alle 14. L’attività vulcanica intensa ha portato alla chiusura temporanea dello scalo, creando disagi tra i passeggeri. Le autorità hanno disposto il blocco dei voli per motivi di sicurezza. Le immagini del vulcano in eruzione sono state diffuse sui social media. Nessun volo è stato autorizzato a decollare o atterrare durante il periodo di chiusura.

È stata una mattinata di caos e disagi all’ aeroporto di Catania. E continuerà a esserlo almeno fino alle 14. A causa dell’intensa attività vulcanica dell’ Etna già da ieri pomeriggio, anche nella giornata di lunedì 6 luglio è stato completamente sospeso il traffico aereo già dalle prime ore del mattino e proseguirà almeno fino alle 14, nonostante l’ultima comunicazione della Sac (società di gestione dell’aeroporto di Catania) indichi le 12 come orario di fine sospensione. I primi disagi sono cominciati nel pomeriggio di domenica, con diversi voli cancellati, altri dirottati a Palermo e altri ancora riprogrammati al mattino seguente, ma senza fortune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’eruzione dell’Etna blocca i voli all’aeroporto di Catania: le immagini del vulcano

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Eruzione dell'Etna, alta colonna di fumo e cenere: stop ai voli per Catania

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