Un aereo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è rientrato d’emergenza all’aeroporto internazionale di Malta. L’incidente si è verificato durante un volo, senza dettagli su eventuali feriti o cause. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni dell’aereo o sulle conseguenze dell’emergenza. La causa del rientro non è stata comunicata. La compagnia di gestione dell’aeroporto ha confermato l’evento senza ulteriori specifiche.

Emergenza aerea a Malta: aereo costretto a rientrare. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Oggi, un aereo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dovuto rientrare d’emergenza all’Aeroporto Internazionale di Malta. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo, quando il velivolo ha dichiarato un’emergenza, suscitando preoccupazione tra i passeggeri e le autorità. Dettagli sull’incidente. Il velivolo coinvolto è un De Havilland Canada Dash 8-300, contrassegnato con la registrazione N563AW e operante sotto il nominativo radio STATE50. L’aereo è decollato dallo scalo maltese intorno alle 7:20 del 5 luglio e ha immediatamente riportato problemi mentre sorvolava un’area a circa 30 miglia nautiche a ovest di Gozo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aereo del Dipartimento di Stato USA torna a Malta dopo un’emergenza.

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The SECRET Drone Army Coming to US Navy Carriers – China Has NO ESCAPE

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Un aereo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti rientra a Malta dopo un’emergenzaNon si registrano feriti. msn.com