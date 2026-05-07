Durante un incontro a Roma tra un senatore statunitense e il Papa, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha riferito che sono state evidenziate le relazioni solide tra i due paesi e il loro impegno condiviso per promuovere la pace e la dignità umana. La nota ufficiale sottolinea che l’udienza si è concentrata su questi temi, senza ulteriori dettagli su altri aspetti trattati.

Nell’udienza in Vaticano tra Rubio e il Papa si è sottolineata “la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato Usa. Domani l'incontro con Meloni, Tajani e Croset.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Incontro Rubio-Papa a Roma, dipartimento di Stato Usa: “Relazioni solide, impegno comune per la pace e la dignità umana”

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