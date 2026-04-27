Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato ufficialmente una dichiarazione in cui afferma di essere entrato in guerra contro l’Iran su richiesta di Israele. La comunicazione conferma che gli Stati Uniti sono coinvolti nel conflitto, come già si sospettava, e che questa decisione è stata presa con il consenso di Tel Aviv. La notizia rappresenta un punto di svolta nelle relazioni tra i paesi coinvolti, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Il Dipartimento di Stato americano ha messo nero su bianco ciò che molti sospettavano ma pochi osavano affermare: gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l’Iran su richiesta di Israele. L’ammissione, contenuta in un memorandum ufficiale pubblicato il 24 aprile, ha scoperchiato il vaso di Pandora, smentendo selettivamente la narrativa ufficiale della Casa Bianca e innescando un vivace dibattito sulle reali ragioni dell’operazione Epic Fury. No, non c’entrano le «donne iraniane», la minaccia nucleare, la democrazia: gli Stati Uniti sono entrati in guerra per tutelare gli interessi di Tel Aviv e ora è lo stesso Dipartimento di Stato Usa ad ammetterlo.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Siamo in guerra per conto di Israele”: l’ammissione nero su bianco del Dipartimento di Stato Usa

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