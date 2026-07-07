Adoc Taranto conferma Domenico Votano alla presidenza | focus su consumatori innovazione e servizi pubblici

L’associazione dei consumatori di Taranto ha confermato all’unanimità la nomina di Domenico Votano come presidente. La decisione è stata presa durante l’assemblea, che ha confermato Votano per un nuovo mandato. La scelta è stata comunicata senza modifiche rispetto alla precedente direzione. Nessuna altra modifica o cambiamento organizzativo è stato annunciato durante l’incontro.

Tarantini Time Quotidiano L’Adoc Taranto prosegue nel segno della continuità. L’assemblea dell’associazione dei consumatori ha rieletto all’unanimità Domenico Votano alla guida dell’organizzazione, confermandolo presidente al termine del mandato appena concluso. L’incontro, ospitato nella sede della Uil di Taranto, ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e affrontare alcune delle principali questioni che riguardano la tutela dei consumatori, dalle nuove tecnologie alle problematiche dei servizi pubblici. Presenti all’assemblea, tra gli altri, il coordinatore territoriale della Uil Taranto Gennaro Oliva e il segretario generale della Uila Taranto Antonio Trenta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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