Taranto strade dissestate e cantieri fermi | la denuncia di ADOC

Da tarantinitime.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, le strade sono in condizioni deteriorate e alcuni cantieri sono ancora chiusi. L’ADOC, l’associazione che tutela i consumatori, ha segnalato come la situazione del manto stradale sia diventata sempre più problematica. La questione ha attirato l’attenzione locale e solleva preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla sicurezza e alla manutenzione delle vie di circolazione.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto cresce l’allarme per le condizioni del manto stradale, segnalate come sempre più critiche dall’ADOC, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori. Buche e dissesti diffusi stanno mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, mentre la presenza di cantieri non programmati contribuisce ad aggravare la viabilità urbana. Tra i casi segnalati figura quello di via Capotagliata, all’incrocio con via Cugini, dove una criticità è stata comunicata alla Polizia Locale lo scorso 18 aprile, senza che siano seguiti interventi. “Le strade dissestate non sono solo un problema di decoro urbano”, dichiara Domenico Votano, presidente di ADOC Taranto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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