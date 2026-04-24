Taranto strade dissestate e cantieri fermi | la denuncia di ADOC

A Taranto, le strade sono in condizioni deteriorate e alcuni cantieri sono ancora chiusi. L’ADOC, l’associazione che tutela i consumatori, ha segnalato come la situazione del manto stradale sia diventata sempre più problematica. La questione ha attirato l’attenzione locale e solleva preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla sicurezza e alla manutenzione delle vie di circolazione.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto cresce l’allarme per le condizioni del manto stradale, segnalate come sempre più critiche dall’ADOC, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori. Buche e dissesti diffusi stanno mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, mentre la presenza di cantieri non programmati contribuisce ad aggravare la viabilità urbana. Tra i casi segnalati figura quello di via Capotagliata, all’incrocio con via Cugini, dove una criticità è stata comunicata alla Polizia Locale lo scorso 18 aprile, senza che siano seguiti interventi. “Le strade dissestate non sono solo un problema di decoro urbano”, dichiara Domenico Votano, presidente di ADOC Taranto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, strade dissestate e cantieri fermi: la denuncia di ADOC Notizie correlate Taranto, Vietri (FdI): “Strade dissestate, mobilità insostenibile”Tarantini Time Quotidiano“Mobilità sostenibile solo a parole, ma nella realtà le strade di Taranto sono in condizioni critiche”. Taranto, Stellato attacca: “Periferie isolate tra strade dissestate e disservizi”Tarantini Time Quotidiano“Quella a cui assistiamo oggi non è una fatalità, ma la cronaca di un disastro ampiamente annunciato. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pissta che buca, adottiamola…; Strade, asili e decoro trascurati mentre il sindaco amplia lo staff, l’affondo di Fratelli d’Italia; Autostrade siciliane tra le peggiori d’Europa: l’allarme di CNA FITA; (FdI): Staffisti sì, servizi no: Bitetti trova i soldi solo per il suo esercito di staffisti. Incidenti mortali tra Lama, San Vito e Talsano: strade insicure e la richiesta dei residentiStrade al buio, carreggiate dissestate, segnaletica carente. È una scia di incidenti, spesso mortali, a segnare negli anni il tratto tra Lama, San Vito e Talsano, ovvero l’area ... quotidianodipuglia.it Torna questa sera alle 20:30 su Studio 100 l’appuntamento in cui commentiamo le ultime notizie sportive, con Dario Gallitellii. Ospiti della puntata: • Gianluca Mongelli - avvocato e membro del Consiglio dei Saggi SS Taranto • Maurizio Calò - giornalista facebook Assolti dopo aver fatto sesso con disabile sul bus di Taranto: «Non c'è prova che lei sia stata costretta» x.com