A Taranto, le strade sono descritte come pericolose da ADOC, che ha lanciato un'iniziativa chiamata “adotta una buca”. L'associazione ha evidenziato numerose voragini disseminate nel centro urbano, chiedendo ai cittadini di prendersi cura delle strade tramite questa proposta. La campagna mira a sensibilizzare sull'abbandono e lo stato di degrado delle infrastrutture stradali della città.

Di seguito il comunicato: Le strade di Taranto sono una trappola. A denunciarlo è ADOC Taranto – Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori – che segnala un quadro sempre più grave di abbandono e mancata manutenzione del manto stradale, con crateri sull’asfalto che mettono a rischio quotidianamente automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Cantieri infiniti e mai calendarizzati aggravano un traffico già caotico, come dimostra il caso di via Capotagliata, all’intersezione con via Cugini, segnalato sabato 18 aprile alla Polizia Locale in servizio a Piazza Fadini. Ad oggi nessun intervento è stato effettuato. “Le strade dissestate non sono solo un problema di decoro urbano”, dichiara Domenico Votano, presidente di ADOC Taranto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: “adotta una buca” Provocatoria iniziativa Adoc

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