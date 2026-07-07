È morta a Milano Matilde “Mity” Simonetto, scomparsa lunedì 6 luglio 2026. Professionista della comunicazione e tra le prime in Italia a specializzarsi nella consulenza d’immagine, per circa vent’anni è stata la figura di riferimento nella gestione dell’immagine pubblica, politica e imprenditoriale di Silvio Berlusconi, incarico svolto dal 1992 al 2010. La notizia è stata diffusa dai familiari con una comunicazione ufficiale: “Con profondo dolore, la famiglia comunica che ieri, 6 luglio 2026, si è spenta Matilde ‘Mity’ Simonetto, tra le prime consulenti d’immagine in Italia e, per vent’anni, responsabile dell’immagine e della comunicazione del presidente Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Addio per sempre”: per vent’anni a fianco di Berlusconi, è morta oggi

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