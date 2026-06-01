Sempre al fianco degli ultimi è morta Manuela Bertoglio | era madre di 2 figlie

È morta Manuela Bertoglio, madre di due figlie. La donna era nota per il suo impegno nel sostenere le persone più vulnerabili. Chi la conosceva ricorda il suo desiderio di contribuire a un mondo più giusto e il suo continuo supporto agli ultimi. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari. La sua scomparsa lascia un vuoto tra coloro che apprezzavano il suo modo di essere e di agire.

Sognava e lottava per un mondo più giusto, sempre al fianco degli ultimi: così la ricorda chi l'ha conosciuta e le ha voluto bene. Si è spenta dopo aver lottato a lungo con una grave malattia: Manuela Bertoglio aveva 70 anni. A Brescia e non solo era conosciutissima: da sempre impegnata in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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