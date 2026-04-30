L’ultimo saluto a Giorgio Storico volontario della Cri

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un silenzio irreale ha avvolto ieri mattina il luogo dell’ultimo saluto a Giorgio, storico volontario della Cri. Le sirene delle ambulanze si sono distinte nel silenzio, mentre amici e conoscenti si sono radunati per rendere omaggio alla sua memoria. La cerimonia si è svolta in una cornice di sobrietà, con la partecipazione di persone che hanno condiviso ricordi e momenti di servizio.

Un silenzio irreale, squarciato solo dal suono delle sirene delle ambulanze, ieri mattina davanti alla sede della Croce rossa di Guastalla, per l’addio a Giorgio Darecchio, storico volontario dell’associazione, stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nei giorni scorsi nella sua abitazione a Tagliata, a 65 anni di età. Un addio semplice, con la benedizione religiosa impartita da mons. Francesco Marmiroli all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, a cui è seguito il breve corteo con tanti volontari di Croce rossa e di altre associazioni di Pubblica assistenza, arrivati fino alla vicina sede Cri, che ormai da molti anni per Giorgio era diventata la sua seconda casa, mettendosi a disposizione per moltissimi servizi di soccorso, assistenza ed emergenza-urgenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217ultimo saluto a giorgio storico volontario della cri
© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Giorgio. Storico volontario della Cri

Notizie correlate

L’ultimo saluto a Mazzon. Il volontario della Misericordia morto nell’incidente stradaleSi sono svolti lunedì pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore i funerali di Marco Mazzon, l’uomo di 58 anni perito nell’incidente stradale avvenuto...

Ultimo saluto a Battaglino: è stato sindaco e volontario AvisIl borgo in riva all’Adda ha salutato ieri per l’ultima volta Francesco Battaglino, figura molto nota per il suo impegno civico e nel volontariato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Chiesa gremita, per l'ultimo saluto a don Giorgio Burdisso; L’ultimo saluto a Giorgio. Storico volontario della Cri; Ciao Giorgio! L’ultimo saluto a GPP Giorgio Paolo Piazza, Presidente del Panathlon Club La Malpensa; San Gemini: lunedì l’ultimo saluto al 75enne vittima di un incidente agricolo.

giorgio l ultimo saluto aL’ultimo saluto a Giorgio. Storico volontario della CriTantissimi amici e colleghi per l’addio davanti alla sede della Croce Rossa. Il 65enne era stato stroncato da un male improvviso nella sua casa a Tagliata . ilrestodelcarlino.it

Maxischermo in Comune, l’ultimo saluto di Napoli a Giorgio NapolitanoRoma, 26 set. (askanews) – A Napoli, l’ultimo saluto a Giorgio Napolitano con un maxischermo presso la sede del Comune, qui nella città dove nacque e dove iniziò l’attività politica subito dopo la ... affaritaliani.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.