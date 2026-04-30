L’ultimo saluto a Giorgio Storico volontario della Cri

Un silenzio irreale ha avvolto ieri mattina il luogo dell’ultimo saluto a Giorgio, storico volontario della Cri. Le sirene delle ambulanze si sono distinte nel silenzio, mentre amici e conoscenti si sono radunati per rendere omaggio alla sua memoria. La cerimonia si è svolta in una cornice di sobrietà, con la partecipazione di persone che hanno condiviso ricordi e momenti di servizio.

Un silenzio irreale, squarciato solo dal suono delle sirene delle ambulanze, ieri mattina davanti alla sede della Croce rossa di Guastalla, per l’addio a Giorgio Darecchio, storico volontario dell’associazione, stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nei giorni scorsi nella sua abitazione a Tagliata, a 65 anni di età. Un addio semplice, con la benedizione religiosa impartita da mons. Francesco Marmiroli all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, a cui è seguito il breve corteo con tanti volontari di Croce rossa e di altre associazioni di Pubblica assistenza, arrivati fino alla vicina sede Cri, che ormai da molti anni per Giorgio era diventata la sua seconda casa, mettendosi a disposizione per moltissimi servizi di soccorso, assistenza ed emergenza-urgenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Giorgio. Storico volontario della Cri Notizie correlate L’ultimo saluto a Mazzon. Il volontario della Misericordia morto nell’incidente stradaleSi sono svolti lunedì pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore i funerali di Marco Mazzon, l’uomo di 58 anni perito nell’incidente stradale avvenuto... Ultimo saluto a Battaglino: è stato sindaco e volontario AvisIl borgo in riva all’Adda ha salutato ieri per l’ultima volta Francesco Battaglino, figura molto nota per il suo impegno civico e nel volontariato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chiesa gremita, per l'ultimo saluto a don Giorgio Burdisso; L’ultimo saluto a Giorgio. Storico volontario della Cri; Ciao Giorgio! L’ultimo saluto a GPP Giorgio Paolo Piazza, Presidente del Panathlon Club La Malpensa; San Gemini: lunedì l’ultimo saluto al 75enne vittima di un incidente agricolo. L’ultimo saluto a Giorgio. Storico volontario della CriTantissimi amici e colleghi per l’addio davanti alla sede della Croce Rossa. Il 65enne era stato stroncato da un male improvviso nella sua casa a Tagliata . ilrestodelcarlino.it Maxischermo in Comune, l’ultimo saluto di Napoli a Giorgio NapolitanoRoma, 26 set. (askanews) – A Napoli, l’ultimo saluto a Giorgio Napolitano con un maxischermo presso la sede del Comune, qui nella città dove nacque e dove iniziò l’attività politica subito dopo la ... affaritaliani.it Per gli appassionati.... In vista del weekend più tragico della formula uno. Consiglio "Suite200" l'ultima notte di Ayrton Senna. Di Giorgio Terruzzi - facebook.com facebook Cosa fare a Milano oggi 29 aprile: Giorgio Panariello al TAM e Gianni Bismark ai Magazzini Generali milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com