È deceduto a 69 anni l'ex calciatore che ha vestito la maglia di una delle principali squadre italiane tra il 1978 e il 1984, contribuendo alla vittoria di uno scudetto sotto la guida di un allenatore noto. Durante la sua carriera, ha conquistato l’affetto dei tifosi, diventando un punto di riferimento per il club. La sua presenza in campo e i successi ottenuti sono stati ricordati da appassionati e addetti ai lavori.

È morto all'età di 69 anni Evaristo Beccalossi, grande attaccante dell'Inter anni 80. Era nato a Brescia il 12 maggio 1956 e aveva iniziato la carriera proprio col club biancazzurro. Nel 1978 il grande salto all'Inter: gol, vittorie (uno scudetto e una Coppa Italia) e grandi prestazioni, diventa velocemente idolo dei tifosi nerazzurri fino a quando non lascia Milano per Genova, sponda Samp, nel 1984-1985. Poi un piccolo giro d'Italia e di serie fino al ritiro, datato 1991. Nella sua seconda vita ha fatto, tra le altre cose, anche l'opinionista tv. Lo hanno amato come pochi altri. "Evaristo, Evaristo non lo ferma neanche Cristo" era il coro, indubbiamente sacrilego e decisamente irriverente ma che rendeva l'idea di quanto fosse forte Beccalossi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi

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