Il giornalista Giacomo Calistri è deceduto all'età di 79 anni. Per oltre 40 anni ha lavorato come inviato e cronista, diventando un punto di riferimento per le notizie sulla montagna bolognese. La sua carriera si è svolta principalmente presso il quotidiano locale, dove ha raccontato eventi e storie della zona. La sua scomparsa è stata annunciata oggi.

Bologna, 26 aprile 2026 – Se n'è andato a 79 anni il giornalista Giacomo Calistri, che per più di quarant'anni è stato la voce della montagna su Il Resto del Carlino. Una lunga collaborazione che ha reso Calistri uno dei cronisti più importanti del territorio, capace di raccontare come si sia evoluto l'Appennino e come siano cambiati i suoi protagonisti. Il funerale si terrà martedì alle 11, alla Chiesa dei cappuccini di Porretta Terme. Subito, sono arrivate le attestazioni di stima di chi lo aveva conosciuto, a partire dall'omaggio del senatore Pier Ferdinando Casini. "Giacomo Calistri per lunghi anni è stato il re della montagna: voce onnipresente, difensore civico di tutti i Comuni dell'Alta valle del Reno, conoscitore minuzioso di ogni fatto ed evento - esordisce Casini -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al giornalista Giacomo Calistri, per più di 40 anni voce della montagna bolognese

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