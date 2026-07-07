Uomo accoltellato a Milano resta in carcere Lamin Saidilly

Un uomo è stato accoltellato a Milano e ora si trova in ospedale. L’indagato, Lamin Saidilly, è stato sottoposto a custodia cautelare e rimane in carcere, come deciso dal gip di Milano. La richiesta di arresto è stata presentata dal pubblico ministero. L’episodio si è verificato in via non specificata, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Resta in carcere Lamin Saidilly. Lo ha deciso il gip di Milano, Luigi Iannelli, che accolto la richiesta di custodia cautelare del pubblico ministero Elio Ramondini nei confronti del 22enne di Conegliano originario del Gambia, arrestato sabato dopo aver colpito senza motivo con una ventina di coltellate un 55enne fuori dal bar ‘La Giada’ di via Alfonso Capecelatro a Milano. Assistito dall’avvocata Simona Brambilla, lunedì il giovane si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida in carcere a San Vittore. Saidilly è indagato per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e i futili motivi. Per il gip rischio di reiterazione ma no alla premeditazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidilly, 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha accoltellato un uomo davanti a un bar di via Capecelatro, periferia ovest di Milano, ferendolo in modo grave. x.com

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