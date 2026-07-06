Accoltellato a Milano da Lamin Saidilly fuori dal bar il racconto dei testimoni | Non si fermava

Da virgilio.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato accoltellato a Milano fuori da un bar in zona San Siro. Testimoni presenti al momento dell’aggressione riferiscono che l’autore, identificato come Lamin Saidilly, ha colpito senza dire nulla e senza tentare di scappare. Le testimonianze indicano che l'aggressore non si è fermato dopo aver colpito la vittima. La polizia sta indagando sull’incidente.

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Sul caso dell’uomo accoltellato a Milano da Lamin Saidilly fuori da un bar in zona San Siro arrivano i racconti dei testimoni presenti sul luogo dell’aggressione: “Non ha detto niente, ha solo dato le coltellate”, “Non si fermava”. La vittima è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Accoltellato a Milano da Lamin Saidilly, cos’è successo a San Siro La trasmissione Morning News, nella mattinata di lunedì 6 luglio, ha dato ampio spazio alla vicenda dell’uomo accoltellato fuori da un bar a Milano da Lamin Saidilly. La ricostruzione dei fatti: sabato 4 luglio, alle ore 7,22 del mattino, in un bar in via Capecelatro alcuni clienti stavano facendo colazione, mentre all’esterno Gerardo, di 55 anni, stava parlando col padre, di 78 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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