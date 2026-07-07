Accoltellato a Milano l' aggressore resta in carcere | Può colpire ancora | Si indaga sulla foto-profilo WhatsApp

Sabato scorso, un uomo di 55 anni è stato ferito con più di 20 coltellate in un episodio avvenuto a Milano. L’aggressore, identificato come Lamin Saidilly, è stato arrestato e rimane in carcere dopo che il gip ha convalidato l’arresto, ritenendo che possa rappresentare un rischio di ulteriori atti violenti. Le indagini stanno esaminando anche una foto-profilo di WhatsApp collegata all’indagato.

Resta in carcere Lamin Saidilly: il gip accoglie la richiesta del pm e convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha accoltellato per più di 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Intanto, gli investigatori milanesi stanno valutando la foto-profilo di WhatsApp che il giovane aveva sul telefonino: un guerriero islamico. Anche se, a quanto si è saputo, non vi sarebbero particolari altri elementi per ipotizzare un percorso di radicalizzazione. Nella casa di famiglia, nel Trevigiano, sequestrati anche scritti su fogli A4., Il gip Luigi... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ventenne accoltellato a Milano, 4 minori in carcere

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#Milano Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne nato in Italia, originario del Gambia, che sabato scorso aveva accoltellato con una ventina di fendenti Gerardo P. scegliendolo a caso. La legale di Saidilly aveva dichiarato che È molto scosso e non ricor x.com

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