Gli investigatori stanno analizzando la foto-profilo di WhatsApp di un giovane di 22 anni, accusato di aver accoltellato più di 20 volte un uomo di 55 anni a Milano sabato scorso. La foto mostra un guerriero islamico. La polizia sta verificando se ci siano collegamenti tra l’immagine e il movente dell’aggressione. Il ragazzo, nato in Italia da genitori gambiani, è stato fermato poco dopo l’attacco.

Gli investigatori milanesi stanno valutando la foto-profilo di WhatsApp che Lamin Saidilly, il giovane 22enne nato in Italia da genitori gambiani che sabato corso ha accoltellato per più di 20 volte un 55enne a Milano, aveva sul telefonino: un guerriero islamico. Anche se, a quanto si è saputo, non vi sarebbero particolari altri elementi per ipotizzare un percorso di radicalizzazione. Nella casa di famiglia, nel Trevigiano, sequestrati anche scritti su fogli A4., La fotografia - come riportano Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa - ritrae un guerrigliero islamico con una kefiah come copricapo chinato in preghiera su un tappeto adagiato sulla sabbia, con le onde del mare sullo sfondo e un fucile d'assalto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Accoltellato a Milano, al vaglio la foto-profilo di WhatsApp dell'aggressore: è un guerrigliero islamico

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