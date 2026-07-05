Il 55enne accoltellato in un bar di Milano sta migliorando lentamente. L’incidente è avvenuto sabato mattina in via Capecelatro, mentre la vittima si trovava con il padre. Gli investigatori stanno esaminando i fogli con frasi sconnesse trovati addosso a un 22enne, arrestato nel corso delle indagini.

È in lento miglioramento Gerardo P., il 55enne accoltellato sabato mattina all’interno del bar La Giada di via Capecelatro, in zona San Siro a Milano, mentre stava facendo colazione con l’anziano padre. L’uomo, ricoverato all’ ospedale Niguarda dopo essere stato raggiunto da oltre venti coltellate, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in serata. Le sue condizioni restano serie, ma il quadro clinico è stabile. I medici mantengono il ricovero in prognosi riservata, anche se, secondo quanto si apprende, la prognosi potrebbe essere sciolta nel corso della giornata, un segnale che lascia intravedere un’evoluzione favorevole dopo le ore di maggiore apprensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Migliora il 55enne accoltellato nel bar di Milano, al vaglio degli investigatori i fogli con frasi sconnesse trovate al 22enne arrestato

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