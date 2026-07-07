Accoltellamento Milano il padre dell’aggressore | Mio figlio è bravo gentile e simpatico

Il padre del giovane di 22 anni coinvolto in un accoltellamento a Milano ha detto che suo figlio è una persona buona, gentile e simpatica, e che non aveva mai avuto problemi o comportamenti simili in passato. Ha parlato telefonicamente durante una trasmissione televisiva, sostenendo che il figlio non avrebbe mai compiuto un atto di violenza prima dell'aggressione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul caso o sulle circostanze dell'accaduto.

«Mio figlio è bravo, gentile e simpatico. Non ha mai avuto problemi e non aveva mai fatto nulla di simile» È con queste parole che il padre del giovane di 22 anni coinvolto nella violenta aggressione avvenuta a Milano è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione televisiva «4 di Sera». L’uomo ha espresso incredulità per quanto accaduto, spiegando di non riuscire a comprendere le ragioni del gesto compiuto dal figlio. «Disturbi? No, lui è bravo, gentile, simpatico. Non ha mai avuto problemi. Non so come mai abbia fatto questo casino», ha dichiarato nel corso del collegamento. Il padre ha poi sottolineato che il giovane è nato e cresciuto in Italia e che, fino a oggi, non avrebbe mai avuto comportamenti simili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano Certosa, padre del 22enne ucciso: Ho riconosciuto l'aggressore dal tatuaggio

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