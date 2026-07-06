Un video condiviso sui social mostra le forze dell’ordine mentre immobilizzano a terra un uomo di 22 anni, responsabile di aver accoltellato un uomo di 55 anni davanti a un bar nel quartiere San Siro di Milano. L’arresto è avvenuto subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’aggressione. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’episodio o sulle condizioni della vittima.

Sui social circola in queste ore un video che mostra il momento in cui Lamin Saidilly, il 22enne responsabile dell’accoltellamento ai danni di un 55enne all’esterno di un bar nel quartiere milanese di San Siro, viene bloccato a terra dalle forze dell’ordine. A fermare in un primo momento il ragazzo sono stati due muratori egiziani, che lo hanno disarmato e atterrato. Il 55enne, che resta in prognosi riservata all’ospedale Niguarda, è stato colpito con numerosi fendenti al petto e all’addome. Il suo aggressore, invece, è stato portato nel carcere di San Vittore, dove nelle scorse ore è stato sottoposto all’interrogatorio di convalida dell’arresto: il ragazzo non ha risposto alle domande del gip. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Accoltellamento a Milano, sui social il momento dell'arresto dell'aggressore

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