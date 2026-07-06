Accoltellamento a Milano l' aggressore non risponde al gip

Il 4 luglio a Milano, un giovane ha aggredito con un coltello un uomo. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, il ragazzo ha scelto di non rispondere alle domande del giudice. È stato difeso da un avvocato, che ha assistito alla decisione di non fornire dichiarazioni. L’indagato, conosciuto come Lamin Saidilly, si è quindi avvalso del diritto di non rispondere nel procedimento giudiziario.

AGI - Si chiude nel silenzio Lamin Saidilly, il ragazzo che il 4 luglio a Milano ha aggredito a coltellate un uomo. Il giovane, difeso dall’avvocata Simona Brambilla, si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto. I fatti del 4 luglio. L'accusa per lui è d i tentato omicidio pluriaggravato. Quello del ventenne si configurerebbe come un gesto compiuto s enza apparenti motivazioni, ripreso perfettamente dalle telecamere di sorveglianza situate nei pressi del bar “La Giada” di via Alfonso Capecelatro. La vittima, Gerardo P., stava consumando un caffè insieme al padre nell'area esterna del locale, chiacchierando con altri avventori. 🔗 Leggi su Agi.it

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