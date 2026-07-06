Milano accoltellamento per strada | Lamin Saidilly era già stato in carcere

Lamin Saidilly, il 22enne coinvolto in un accoltellamento a Milano, era stato detenuto in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia. Dopo il rilascio, aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in un’azienda alimentare a Conegliano Veneto. Due giorni fa, ha ferito un uomo di 55 anni senza apparente motivo.

Nuove informazioni suLamin Saidilly, il 22enne che due giorni fa, aMilano, ha accoltellato un 55enne senza un motivo apparente. Sarebbe stato in carcere inInghilterraprima di tornare in Italia, aConegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Dopo un litigio con ilpadre, sarebbe stato mandato fuori di casa e si sarebbe trasferito a Milano, lo scorso 23 giugno. Attualmente inquirenti e investigatori stanno accertandoquanto tempoè stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell’altro ieri. Il pmElio Ramondini,che coordina le indagini delegate all’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, ha attivato i canali investigativi internazionali per avere un quadro preciso sulpassatodel giovane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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