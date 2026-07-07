A Nogara, un uomo è stato accoltellato alle spalle mentre si avvicinava al ristorante dopo il lavoro. L’aggressore, che ha urlato frasi in arabo, ha colpito con un taglierino e l’ha ferito alla schiena. La vittima ha tentato di fermare il suo aggressore, che poi si è allontanato. L’incidente si è verificato sul marciapiede, poco prima che l’uomo entrasse nel locale.

A Nogara, nella Bassa Veronese, un uomo ha finito il turno di lavoro e stava entrando al ristorante per cenare. Pochi istanti dopo era a terra sul marciapiede, ferito alla schiena da un taglierino, mentre cercava di bloccare la mano del suo aggressore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ad assalirlo domenica sera sarebbe stato un 28enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare e già noto alle forze dell’ordine: prima avrebbe tentato di colpirlo alle spalle con un coltello da cucina, poi, disarmato dalla vittima, avrebbe estratto una seconda lama. Un’aggressione senza apparente motivo, in un paese di provincia, che arriva dopo altri episodi simili registrati negli ultimi giorni anche a Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Accoltella alle spalle uno sconosciuto al ristorante urlando frasi in arabo: a Nogara il caso fotocopia di Milano

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