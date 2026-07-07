Accademia Rossiniana ’Zedda’ al via Giovani promesse da tutto il mondo
Pesaro torna a essere la capitale mondiale delle voci liriche. Con il debutto al Teatro Sperimentale si è accesa ieri la 38ª edizione dell’ Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", con venti giovani talenti da ogni angolo del pianeta che studieranno in città fino al 20 luglio. Ieri mattina l’incontro introduttivo del seminario di studio sull’interpretazione rossiniana diretto dal sovrintendente Ernesto Palacio. Accanto alle lezioni di interpretazione vocale tenute da Ernesto Palacio con il coordinamento musicale di Rubén Sánchez-Vieco e la collaborazione di Luca Canonici quale vocal coach, il programma di quest’anno comprende interventi del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: La 38esima Accademia Rossiniana Alberto Zedda al via il 6 luglio al Teatro Sperimentale; Accademia Rossiniana Alberto Zedda 2026, al via a Pesaro la 38ª edizione con giovani talenti da tutto il mondo; Pesaro: bel canto rossiniano al ROF sulle rive dell’Adriatico; Mun Music notes in Pesaro, Dieci e Sacco omaggiano Astor Piazzolla a Palazzo Gradari.
La 38esima Accademia Rossiniana Alberto Zedda al via il 6 luglio al Teatro Sperimentale ift.tt/frZRSil x.com
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L’Accademia Zedda va al museo: cinque concerti nel tempio di RossiniProsegue la programmazione del Festival Giovane 2024, con gli allievi dell’Accademia rossiniana Alberto Zedda protagonisti di una fitta serie di concerti. Dopo i Salons Rossini, gli allievi ... ilrestodelcarlino.it