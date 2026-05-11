Da tutto il mondo, con età comprese tra i 5 e i 35 anni, più di 150 giovani pianisti partecipano all’edizione 2026 dell’Orbetello Piano International Competition. Le fasi finali si svolgono nella città lagunare toscana dal 13 al 17 maggio, coinvolgendo concorrenti provenienti da diversi paesi. La competizione si svolge in città, coinvolgendo numerosi partecipanti in questa manifestazione dedicata alla musica classica.

Orbetello (Grosseto), 11 maggio 2026 - Sono oltre 150, hanno da 5 a 35 anni e arrivano da tutto il mondo i giovani pianisti che si sfidano nell’edizione 2026 dell’ Orbetello Piano International Competition che, dal 13 al 17 maggio, vive le sue fasi finali proprio nella città lagunare toscana. Nato in seno all’ Orbetello Piano Festival e ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti, l’Orbetello Piano International Competition è realizzato con il patrocinio del Comune di Orbetello, grazie al supporto di numerosi sponsor e si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti del settore. Una “battaglia” a colpi di note, che mette a disposizione dei vincitori importanti borse di studio e la possibilità di esibirsi sul palcoscenico dell’Orbetello Piano Festival consacrando la laguna toscana come terra di riferimento per il pianoforte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orbetello Piano Festival, si sfidano 150 giovani pianisti da tutto il mondo

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