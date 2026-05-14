In riva alla laguna arrivano 150 giovani pianisti da tutto il mondo
In riva alla laguna, più di 150 giovani pianisti provenienti da diversi paesi si sono riuniti per partecipare all'Orbetello Piano International Competition. I concorrenti, di età compresa tra 5 e 35 anni, si preparano a esibirsi davanti a una giuria composta da musicisti e professionisti del settore. La competizione rappresenta un momento di confronto tra talenti di diverse nazionalità, tutti pronti a mettere in mostra le proprie capacità sul palco.
Sono oltre 150, hanno da 5 a 35 anni e arrivano da tutto il mondo i giovani pianisti che si sfidano nell’ Orbetello Piano International Competition. Le audizioni sono pubbliche e avranno luogo all’auditorium di Orbetello oggi (Master Competition) e da domani a domenica (Junior Competition). Sempre nell’auditorium di Orbetello si svolgeranno i due concerti di premiazione che, oggi (Master Competition) e domenica (Junior Competition), concluderanno il concorso. L’edizione 2026 sarà segnata da una nuova importante sinergia: il concorso si avvale infatti della prestigiosa collaborazione con “ Casa Bassi ”, celebre salotto musicale romano, e sarà lo stesso Massimo Maria Bassi ad offrire e consegnare la borsa di studio al vincitore dell’edizione 2026 della Master Competition durante il concerto di premiazione di oggi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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