In riva alla laguna, più di 150 giovani pianisti provenienti da diversi paesi si sono riuniti per partecipare all'Orbetello Piano International Competition. I concorrenti, di età compresa tra 5 e 35 anni, si preparano a esibirsi davanti a una giuria composta da musicisti e professionisti del settore. La competizione rappresenta un momento di confronto tra talenti di diverse nazionalità, tutti pronti a mettere in mostra le proprie capacità sul palco.

Sono oltre 150, hanno da 5 a 35 anni e arrivano da tutto il mondo i giovani pianisti che si sfidano nell’ Orbetello Piano International Competition. Le audizioni sono pubbliche e avranno luogo all’auditorium di Orbetello oggi (Master Competition) e da domani a domenica (Junior Competition). Sempre nell’auditorium di Orbetello si svolgeranno i due concerti di premiazione che, oggi (Master Competition) e domenica (Junior Competition), concluderanno il concorso. L’edizione 2026 sarà segnata da una nuova importante sinergia: il concorso si avvale infatti della prestigiosa collaborazione con “ Casa Bassi ”, celebre salotto musicale romano, e sarà lo stesso Massimo Maria Bassi ad offrire e consegnare la borsa di studio al vincitore dell’edizione 2026 della Master Competition durante il concerto di premiazione di oggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In riva alla laguna arrivano 150 giovani pianisti da tutto il mondo

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