Donizetti Academy 2026 | uno spettacolo dai giovani per i giovani sul tema della sicurezza

A Bergamo, cinque scuole si sono esibite in uno spettacolo dedicato ai giovani, con circa 500 studenti presenti in sala. L’evento, intitolato Donizetti Academy 2026, ha affrontato il tema della sicurezza attraverso un percorso artistico e teatrale ideato e portato in scena dai giovani stessi. L’obiettivo principale era favorire un momento di confronto tra pari, offrendo uno spazio di scambio e ascolto reciproco, con l’intento di avvicinare le generazioni su un tema di grande attualità.

Bergamo. Cinque scuole sul palco. In platea 500 studenti. Uno spettacolo dai giovani per i giovani. Il coraggioso tentativo di creare un dialogo, un confronto, un momento di scambio e condivisione tra pari, per sentirsi meno soli e più capiti. Ormai ci siamo, un bel respiro e via. Cento tra ragazze e ragazzi di cinque istituti superiori della bergamasca – l’Ente di formazione professionale Sacra Famiglia, l’istituto Betty Ambiveri, l’?istituto Mamoli,?il Liceo Linguistico Falcone e?il Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù – salgono sul palco per uno spettacolo interamente ideato da loro, guidati dalla regia e drammaturgia di Silvia Briozzo, c on le scene di Alberto Allegretti e la formazione musicale di Mariagrazia Mercaldo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Donizetti Academy – Prove a scuola

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