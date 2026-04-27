Progetto giovani e fuoriquota dell' academy | i segreti dell' Atalanta U23 abbonata ai playoff

L'Atalanta U23 ha raggiunto la fase promozione dei playoff, confermando la costanza del suo percorso. La squadra, guidata per il terzo anno da Bocchetti, affronterà la Casertana nelle prossime partite. Tra i protagonisti ci sono giovani e fuoriquota provenienti dall'academy, molti dei quali sono stati inseriti nel progetto di sviluppo del club. La rosa si basa su un vivaio ben strutturato e su diversi talenti emergenti.

La classifica rende felice l’Atalanta U23, che per il terzo anno consecutivo è riuscita a qualificarsi ai playoff grazie al pareggio all’ultima giornata con il Catania. Al primo turno affronterà la Casertana con l’obbligo di vincere nei 90’ per poter passare il turno. Questo risultato premia il lavoro della società che dalla sua nascita ha sempre centrato la post-season, un traguardo unico. Merito anche del grandissimo lavoro della dirigenza che è sempre presente per trasmettere la sua vicinanza a questo progetto, in cui crede fortemente. Quest’anno la squadra ha trovato maggiori difficoltà, ma si è dovuta scontrare per la prima volta con le difficoltà del girone C, dopo l’esperienza dei primi due anni nel girone del nord, ha affrontato squadre e ambienti molto più complicati.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Progetto, giovani e fuoriquota dell'academy: i segreti dell'Atalanta U23 abbonata ai playoff Notizie correlate Leggi anche: Irlanda del Nord, alla scoperta degli avversari dell’Italia ai playoff Mondiali. Ct, giocatori chiave e formazione: tutti i segreti e il focus completo Super gol di Panada, blitz dell'Atalanta U23 allo 'Zac': il Foggia è ultimoQuinta sconfitta di fila (terza in casa) per i satanelli, che cadono anche contro la seconda squadra dei nerazzurri. Contenuti di approfondimento Si parla di: Atalanta, il modello U23 porta i talenti in Serie A. Diretta Atalanta U23 Catania streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi domenica 26 aprile 2026Diretta Atalanta U23 Catania streaming video tv, oggi domenica 26 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C. ilsussidiario.net Diretta Sorrento Atalanta U23 streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi domenica 19 aprile 2026Diretta Sorrento Atalanta U23 streaming video tv, oggi domenica 19 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net