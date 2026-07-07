ac prato ripartenza show ecco la nuova maglia e il bomber verde rimane

I tifosi del Prato hanno potuto vedere la nuova maglia ufficiale, presentata in vista della prossima stagione. La squadra ha confermato anche il mantenimento di un giocatore chiave, il bomber Verde, tra le proprie fila. La presentazione ha suscitato grande interesse tra i sostenitori, che hanno potuto così conoscere il nuovo completo da gioco. La società ha reso noto il design della maglia senza ulteriori dettagli su eventuali modifiche o sponsor.

C’era grande, grandissima attesa fra i tifosi del Prato per scoprire la nuova Prima maglia che verrà utilizzata nella prossima annata. Attraverso i propri canali social, la società del presidente Antonio Politano ha finalmente svelato la casacca 202627, targata Adidas, azienda con la quale il sodalizio laniero ha sottoscritto un importante accordo di quattro anni. Nel video, girato al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, si vedono Mattia Fiorini, Giacomo Risaliti e Lorenzo Polvani indossare le casacche azzurre, caratterizzate dalla presenza al centro dello sponsor Alpha General Contractor e dalle tipiche strisce Adidas sulle spalle, di colore giallo, che si ritrovano anche sui pantaloncini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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