PUMA e AC Milan lanciano la nuova prima maglia 2026-2027 | Foto
È stata presentata ufficialmente la nuova prima maglia del club per la stagione 2026-2027, realizzata dall’azienda tedesca PUMA. Sono state diffuse le foto che mostrano nel dettaglio il nuovo design, caratterizzato da elementi specifici e dettagli visivi distintivi. La maglia sostituisce i modelli precedenti e sarà indossata dalla squadra nelle competizioni ufficiali della prossima stagione. La presentazione è avvenuta attraverso immagini pubblicate sui canali ufficiali delle parti coinvolte.
Ecco tutte le foto ufficiali della nuova prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027, firmata dall'azienda tedesca PUMA. La gallery con i giocatori e tutti i dettagli della maglietta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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