Un abito rosa indossato da una modella durante un matrimonio è stato identificato come un duplicato di quello indossato da Gigi Hadid in un evento pubblico. Il vestito, che costa meno di 50 euro, è stato trovato online e riproduce il modello dell’abito scelto dalla modella. La cerimonia di matrimonio, con molti ospiti famosi, ha attirato molta attenzione sui dettagli dell’evento.

Il matrimonio dell’anno è finalmente diventato realtà: Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati e, com’era prevedibile, tutti i riflettori si sono accesi sugli invitati d’eccezione. Tra i look più attesi e finiti immediatamente sotto l’occhio del ciclone dei social e dei critici di moda c’è sicuramente quello della supermodella e storica amica della sposa, Gigi Hadid. La sua presenza ha catturato l’attenzione di tutti, consacrandola come una delle invitate più glamour dell’evento. Visualizza questo post su Instagram Il Look di Gigi Hadid: un concentrato di luce e fascino rétro. Per la grande occasione, Gigi ha sfoggiato un outfit mozzafiato che ha reinterpretato lo stile Barbie-core in chiave d’alta moda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abbiamo trovato il dupe dell’abito rosa di Gigi Hadid indossato al matrimonio di Taylor Swift ( e costa meno di 50 euro)

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