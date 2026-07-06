Tra le celebrità presenti al matrimonio ci sono state Camila Cabello, Gigi Hadid, Selena Gomez e Karlie Kloss, tutte con i loro acconciature e make-up visibili sui social. Le invitate appartengono alla lista delle star di Hollywood più conosciute. Le foto condivise mostrano i vari stili di bellezza adottati durante l’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di trucco o acconciature specifici.

Anche sui social sono comparsi i beauty look delle invitate, molte delle quali tra le A-list di Hollywood più blasonate. La prima a rendere noto il lavoro del suo dream team, attraverso il profilo dei suoi fidati collaboratori è stata l'amica Selena Gomez di cui è stato documentato ogni dettaglio estetico scelto per la reaharsal dinner di giovedì 2 luglio. Bun tiratissimo con baby hair ben pettinati, dal leggero effetto graffiato, opera dell'hair stylist delle star @renatocampora, cat eye sfumato, labbra satin lips e sul viso un make-up delicato in stile mochi skin, tutto realizzato con i prodotti della linea Rare Beauty della star. A completamento del look una manicure dalle unghie a forma quoval definite dal suo creatore, il nail artist @tombachik, «The perfect Quiet luxury Mani». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce: i beauty look degli ospiti (da Camila Cabello e Gigi Hadid, a Selena Gomez e Karlie Kloss)

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La boda de TAYLOR SWIFT y TRAVIS KELCE en Nueva York | EL PAÍS

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