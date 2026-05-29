Matrimonio Taylor Swift Gigi Hadid papabile damigella | tutte le celeb invitate

Non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sul matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, ma circolano diverse indiscrezioni e supposizioni. Tra le voci, si parla di una possibile presenza di Gigi Hadid come damigella. Le celebrità invitate alla cerimonia non sono state rese note pubblicamente. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né informazioni sulle modalità dell’evento.

Taylor Swift e Travis Kelce non hanno ancora svelato i dettagli ufficiali del loro matrimonio, ma intorno alle nozze più attese del momento circolano già diverse indiscrezioni, supposizioni e polemiche. E ora anche i nomi degli invitati. Dalla musica alla moda, passando per Hollywood e NFL, la guest list sembra avere tutti gli ingredienti per trasformarsi in uno degli appuntamenti celebrity più glamour del 2026. E spunta il nome di Gigi Hadid come possibile damigella d’onore. Taylor Swift, cosa sappiamo del matrimonio. Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce continua a essere avvolto dal massimo riserbo. Non si sa niente sulla location e nessun dettaglio è trapelato se non la data: il 3 luglio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Inside Taylor Swifts Possible Bridesmaid Lineup

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