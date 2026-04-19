La Brixia Brescia ha vinto la competizione di ginnastica artistica femminile a Terni, tornando al primo posto della Serie A1. La squadra ha conquistato il titolo dopo un periodo di assenza dalla vetta, che era iniziato nel 2024. La finale si è svolta con diverse esercitazioni e valutazioni da parte della giuria, e il risultato finale ha premiato la formazione lombarda.

La Brixia Brescia ha riconquistato il primato nella Serie A1 di ginnastica artistica femminile, interrompendo un periodo di attesa iniziato nel 2024. La squadra bresciana, guidata da Enrico Casella e dal presidente Folco Donati, ha dominato la tappa disputata a Terni raggiungendo un totale di 159.600 punti, distanziando nettamente le avversarie in campo. L’equilibrio tecnico tra punteggi E e valori D: l’analisi delle prestazioni. Il successo della Leonessa si è basato su una gestione precisa del rapporto tra difficoltà e precisione esecutiva. Asia D’Amato ha dimostrato una resilienza fisica fondamentale dopo le complicazioni dell’ultimo mese, producendo un risultato di rilievo alle parallele asimmetriche con 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brixia Brescia trionfa a Terni: la Leonessa torna regina della A1

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