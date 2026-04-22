Cascina verso le amministrative | a tu per tu con Donatella Legnaioli

A Cascina si avvicinano le elezioni amministrative e si torna a parlare di candidati e progetti. Tra loro, una donna con un passato come dipendente comunale e una laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa. La sua vita professionale si è svolta principalmente tra le mura del municipio, a partire dal 1988. La sua provenienza pisana e il forte legame con il territorio sono al centro delle discussioni locali.

Fieramente pisana, radicata tra il lungomonte e la piana di Cascina. Dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Pisa, nel 1988 ha avviato il suo percorso di dipendente comunale all'interno di Palazzo Gambacorti a Pisa. Nel 2016 la discesa in campo politico, con l'elezione tra i banchi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Cascina: Donatella Legnaioli presenta la lista della Lega insieme a Matteo SalviniLa campagna elettorale di Donatella Legnaioli, candidata sindaco dello schieramento del centrodestra unito alle prossime comunali di Cascina, entra... Futuro lavorativo: giovani a tu per tu con le aziendeCirca 300 studenti coinvolti, colloqui con le aziende e laboratori per prepararsi al mondo del lavoro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali a Cascina: Donatella Legnaioli presenta la lista della Lega insieme a Matteo Salvini; Salvini a Cascina per la campagna della Lega; Ceccardi non fu incidente di percorso. E per il Pd è ancora nervo scoperto; Salvini a Cascina per presentare la lista a sostegno di Legnaioli sindaco. Salvini a Cascina per presentare la lista a sostegno di Legnaioli sindacoAppuntamento alle ore 18 in Piazza dei Caduti per la Libertà a Cascina con Matteo Salvini per il lancio ufficiale della lista leghista ... gonews.it Elezioni a Cascina, Donatella Legnaioli candidata sindaca per il centrodestraCASCINA. È Donatella Legnaioli la candidata sindaca di Cascina per il centrodestra. 66 anni, laureata in giurisprudenza e da anni dipendente del Comune di Pisa, è stata assessora nella giunta Ceccardi ... msn.com Donatella Legnaioli (@DonatellaLegnaioliOfficial) - facebook.com facebook