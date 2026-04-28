Mattia Berveglieri, noto tra i suoi quasi mezzo milione di follower su Instagram e TikTok, si dedica a analizzare le etichette dei vestiti nei negozi più noti, evidenziando le composizioni dei capi di abbigliamento che acquista e indossa. In un video recente, ha commentato il fatto che la moda avrà un impatto sul pianeta solo quando smetteremo di vestirci, attirando l’attenzione su questa tematica.

Berveglieri entra nei negozi di moda, soprattutto di grandi catene nel cuore di Milano, e va dritto all'etichetta dei capi esposti: ne commenta la composizione in relazione al prezzo, spiega cosa c'è dentro, com'è fatto un capo. E dice quel che pensa. In sintesi mette in luce cosa ci portiamo a casa se decidiamo di comprarlo, e non solo da un punto di vista materiale, dato che nella sua analisi include spesso riflessioni su tematiche come il greenwashing, l'etica produttiva e la sostenibilità. In molti gli hanno già affibbiato nickname d'effetto, uno su tutti il «detective del tessile». E i brand, al contrario di quanto si possa pensare – con poche eccezioni – non vedono l'ora di ricevere una sua visita nei loro punti vendita.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mattia Berveglieri: «La moda non avrà un impatto sul nostro piianeta solo quando smetteremo di vestirci». A tu per tu con l'imprenditore e content creator che ci spiega cosa indossiamo (davvero)

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Mattia Berveglieri: La moda non avrà un impatto sul nostro piianeta solo quando smetteremo di vestirci. A tu per tu con l'imprenditore e content creator che ci spiega cosa indossiamo (davvero); Mattia Berveglieri, come non farsi fregare dalle etichette dei vestiti: La gente non guarda come spende e cosa mette addosso.

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