Un influencer marocchino con milioni di follower è stato arrestato dopo aver pubblicato un video in cui scuoia e mangia un cane randagio durante la festa del Sacrificio. Le autorità hanno preso provvedimenti contro di lui, in seguito alla diffusione delle immagini che mostrano l'atto. Il video ha suscitato reazioni di condanna e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La persona coinvolta è stata fermata e si trova ora in custodia.

È finito agli arresti il creatore di contenuti marocchino 'Ayoub', meglio conosciuto come 'Bn Nsns', con un seguito di milioni di follower, perché durante la festa islamica del Sacrificio aveva postato le riprese di se stesso intento a scuoiare e poi mangiare un cane randagio. L’arresto, a Martil nel Nord del Marocco, fa seguito a una denuncia ufficiale presentata dalla Società Marocchina per la Protezione degli Animali (SPA) per presunti maltrattamenti di animali. Il video postato su YouTube aveva sollevato un’ondata di indignazione e condanna. Provocazione o offesa alla religione? In ogni caso anche solo accostare un simile atto al sacrificio dell’Eid è risultato blasfemo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Influencer arrestato in Marocco dopo il video in cui mangia un cane

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