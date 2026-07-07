Un condizionatore naturale che non consuma elettricità: a Roma, in piazza dei Cinquecento, arriva l’ albero bioclimatico per abbassare la temperatura sfruttando il principio dell’evaporazione dell’acqua. Il progetto di Wittfrida Mitterer, direttrice del master in bioarchitettura della Lumsa Master School, è stato elaborato da Transsolar per la parte di “klima engineering” e dallo studio Haas Cook Zemmrich di Stoccarda per quella architettonica e donato al Campidoglio in occasione del Giubileo. Grazie alla tecnologia del raffrescamento adiabatico, questo sistema di raffreddamento utilizza un cilindro di laterizio riciclato all’interno della struttura bagnato dall’acqua, che attraverso l’evaporazione assorbe calore sensibile e genera l’abbassamento della temperatura dell’aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - A Roma arriva l’albero bioclimatico, un condizionatore naturale per abbassare la temperatura di 10 gradi senza elettricità

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