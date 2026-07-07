Recentemente, un cantante ha annunciato pubblicamente l’intenzione di sposare la compagna, con cui ha convissuto per 25 anni e avuto due figli. La notizia del matrimonio tra lui e Loredana Lecciso non sembra essere stata ben accolta da Romina Power e dai figli della coppia. La dichiarazione è stata fatta durante un’intervista televisiva, dove l’artista ha condiviso i piani di matrimonio con la sua compagna.

Dopo 25 anni di convivenza e due figli ormai grandi, ospite del salotto televisivo di Monica Setta qualche settimana fa, Al Bano ha rotto gli indugi e ha annunciato a chiare lettere l’intenzione di sposare, finalmente, Loredana Lecciso. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, però, il progetto non andrebbe a genio a Romina Power e neanche tanto ai suoi figli, Yari, Cristel e Romina Jr. “Secondo fonti ben informate” – scrive Giuseppe Candela sul magazine Mondadori – “l’annuncio avrebbe creato parecchi malumori e agitazione tra i figli di Romina Power, con la stessa cantante che da sempre vive una forte rivalità con Loredana Lecciso”.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A quanto pare la notizia del matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, Romina Power e i figli non l’avrebbero presa bene

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