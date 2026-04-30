Loredana Lecciso risponde a Romina Power poi la lite con Botteri | Al Bano si è innamorato dopo di lei

Loredana Lecciso ha replicato alle dichiarazioni di Romina Power rilasciate in un’intervista, in cui quest’ultima ha affermato di non aver più provato sentimenti di innamoramento dopo la fine della relazione con Al Bano. Successivamente, Lecciso ha avuto uno scambio di commenti con una giornalista televisiva, durante il quale ha affermato che Al Bano si sarebbe innamorato di un’altra donna dopo Romina Power.

Loredana Lecciso ha commentato le parole di Romina Power a Belve, che durante l'intervista ha ammesso di non essersi più innamorata dopo Al Bano: "Lui sì, possiamo dirlo. La narrazione di lui è diversa da quella di lei". In studio a La Vita in Diretta, la showigirl ha poi discusso con Giovanna Botteri ospite: "Non hai metabolizzato la fine della loro storia? So che è una tua amica, però ci vuole sincerità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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