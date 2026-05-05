Loredana Lecciso difende Al Bano | Ho pianto è un grande papà Ha lasciato Romina Power libera di andarsene

Loredana Lecciso è intervenuta nel programma televisivo La Vita in Diretta per difendere Al Bano Carrisi dalle affermazioni rilasciate dalla ex compagna durante l'intervista a Belve. La donna ha dichiarato di aver pianto per le parole di Romina Power e ha descritto il cantante come un grande padre, affermando che ha lasciato la ex compagna libera di andare via.

Loredana Lecciso è intervenuta a La Vita in Diretta per difendere Al Bano Carrisi dalle dichiarazioni, a suo dire lesive, fatte dalla ex Romina Power a Belve. "Che peccato ha fatto Al Bano? Forse quello di aver voluto ricostruirsi una vita?", ha commentato l'attuale compagna, "da grande uomo del Sud ha fatto un passo indietro di fronte alla fine di una storia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Loredana Lecciso risponde a Romina Power, poi la lite con Botteri: “Al Bano si è innamorato dopo di lei”Loredana Lecciso ha commentato le parole di Romina Power a Belve, che durante l'intervista ha ammesso di non essersi più innamorata dopo Al Bano:...

Leggi anche: Chi sono i sei figli di Al Bano: quattro con l’ex Romina Power e due con Loredana Lecciso

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Loredana Lecciso smentisce Romina Power, scontro in tv con Giovanna Botteri; Loredana Lecciso difende Al Bano dopo le accuse di Romina Power: Mi ha emozionato, ho anche pianto. Lasciamolo vivere in pace; Tensioni tra Loredana Lecciso e Romina Power: Il botta e risposta a La Vita in Diretta; E’ una furia Al Bano e difende Loredana Lecciso e i suoi figli.

Loredana Lecciso attacca Romina Power e difende Al Bano sul passatoLoredana Lecciso difende Al Bano e chiede tregua mediatica familiare Chi: Loredana Lecciso interviene pubblicamente in difesa del compagno Al Bano Car ... assodigitale.it

Loredana Lecciso difende Al Bano: Ho pianto, è un grande papà. Ha lasciato Romina Power libera di andarseneLoredana Lecciso è intervenuta a La Vita in Diretta per commentare l'intervista di Al Bano Carrisi a Domenica In nella puntata di domenica 3 maggio, rilasciata a seguito di alcune dichiarazioni fatte ... fanpage.it

Lancia una sorta di appello Loredana Lecciso in tv, che ne pensate delle sue parole - facebook.com facebook