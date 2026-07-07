a ognuno il suo personal trainer

Notizia in breve

Dopo l’incidente di un camion, un muratore ha ripreso i lavori di riparazione alla fontana danneggiata. La struttura, che era stata distrutta, sta tornando alla sua forma prima del danno. La fontana, che era stata colpita e aveva subito danni visibili, è in fase di ricostruzione. Nei giorni scorsi, sono stati effettuati interventi di ripristino e di verifica strutturale. La fontana dovrebbe essere terminata a breve, mentre si attende il ripristino dell’approvvigionamento idrico.