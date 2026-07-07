A ognuno il suo personal trainer
Dopo l’incidente di un camion, un muratore ha ripreso i lavori di riparazione alla fontana danneggiata. La struttura, che era stata distrutta, sta tornando alla sua forma prima del danno. La fontana, che era stata colpita e aveva subito danni visibili, è in fase di ricostruzione. Nei giorni scorsi, sono stati effettuati interventi di ripristino e di verifica strutturale. La fontana dovrebbe essere terminata a breve, mentre si attende il ripristino dell’approvvigionamento idrico.
Fare il pieno ad Arezzo? Da oggi è incluso anche il test di sopravvivenza La fontana risorge (quasi): dopo il botto del camion, torna il muratore. Ora aspettiamo anche l’acqua Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L. 🔗 Leggi su Lortica.it
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