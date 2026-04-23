Durante una puntata del Grande Fratello VIP, una battuta in studio ha attirato l'attenzione dei concorrenti, generando supposizioni e fraintendimenti. La regia ha interrotto bruscamente la trasmissione per evitare ulteriori sviluppi. La discussione riguardava un presunto matrimonio tra una conduttrice televisiva e il suo personal trainer, con riferimenti a un nome di un collaboratore del programma coinvolto nella vicenda.

Una battuta in studio può trasformarsi in un piccolo caso, soprattutto quando arriva fino alla casa più spiata d’Italia e viene rielaborata dai concorrenti tra supposizioni e fraintendimenti. È quello che è successo durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, dove un momento leggero si è rapidamente trasformato in una sequenza di equivoci sul conto di Ilary Blasi. Tra ironia, gossip e qualche confusione di troppo, la situazione ha persino spinto la regia a intervenire. Ilary Blasi si sposa, il gioco con Selvaggia Lucarelli provoca una gaffe nella casa. Tutto è partito da un gioco in studio che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, impegnate in una lettura simbolica con carte “particolari”.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - «Ilary Blasi si sposa col suo personal trainer», Cristiano Iovino tirato in ballo al GF VIP: la regia stacca subito!

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