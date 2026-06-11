Belen Rodriguez il suo cuore è tornato a battere per un personal trainer

Belen Rodriguez è stata vista a Milano in compagnia di un personal trainer, Gaetano Fidanzati. La presenza dei due insieme è stata notata da alcuni testimoni, che hanno scattato fotografie e condiviso le immagini sui social. Non ci sono dichiarazioni ufficiali né conferme riguardo alla natura del rapporto tra i due. La notizia si limita a riferire gli avvistamenti e le immagini pubblicate.

Si chiama Gaetano Fidanzati ed è un personal trainer colui che ha fatto tornare il sorriso a Belen: i due sono stati beccati a Milano Belennon sta vivendo un momento facile, eppure sembra che un uomo sia riuscito a far breccia nel suo cuore. Il settimanaleOggi, infatti, l’ha paparazzata in compagnia diGaetano Fidanzati, un personal trainer con cui la showgirl si starebbe frequentando da aprile. A dare lo scoop è Alberto Dandalo suOggiche rivela cheBelen Rodriguez e Gaetano hanno trascorso un’intera giornata insieme a Milano.I due sono stati visti in zona Brera, dopo che lui era andato a prenderla a casa. Poi si sono diretti alLuxury Hotel Vmaisondove hanno pranzato insieme a Tony Effe, che viene allenato da Fidanzati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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