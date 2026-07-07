A Firenze, i lavori di sostituzione della rete del gas in via Datini inizieranno domani, 8 luglio. L’intervento, curato da Toscana Energia, si inserisce come prosecuzione di un precedente intervento su via Erbosa. La strada sarà interessata dai lavori per tutta la durata dell’intervento, che dovrebbe durare alcuni giorni. Durante i lavori, sono previste deviazioni e restrizioni al traffico.

Firenze, 7 luglio 2026 – Inizieranno domani, 8 luglio, i lavori in via Datini, a Firenze, a cura di Toscana Energia: gli interventi riguardano la sostituzione della rete di distribuzione del gas in prosecuzione dell’intervento su via Erbosa. I cantieri saranno attivati in contemporanea sia sul lato di piazza Gualfredotto che sul lato di via Erbosa con restringimenti di carreggiata e divieti di sosti a tratti. Stessi provvedimenti anche piazza Gualfredotto e in via Uguccione della Faggiola. Tra gli altri interventi per effettuare un sollevamento l'8 e il 9 luglio sarà in vigore un divieto di transito tra via della Torre degli Agli e viale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - A Firenze dall'8 luglio al via i lavori in via Datini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lavori Ponte al Pino Firenze: i dettagli sulla navetta e le modifiche al TPL urbano ed extraurbano

Notizie e thread social correlati

Treni, lavori ferroviari a Firenze fino al 10 luglio, guasto in stazione centrale a Milano, ritardi e cancellazioniFino al 10 luglio sono sospese le corse tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa di lavori ferroviari.

Caos treni, lavori al nodo di Firenze da oggi al 10 luglio: cosa cambia, i ritardi e cosa conviene fareDa questa sera, nel nodo di Firenze, si verificano interruzioni ferroviarie fino al 10 luglio per lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino.

Argomenti più discussi: Eventi a Firenze dal 6 al 12 Luglio; I concerti più belli da vedere a Firenze; Un mese di eventi al Love Orticoltura: musica, libri, sport, mercati e laboratori per tutta l'estate; Caldo, Firenze esce dall'emergenza: finita l'ondata di calore.

Dall’8 al 25 giugno Bankitalia presenta i Rapporti annuali sulle economie delle #regioni italiane. Per aggiornamenti segui l’hashtag #EconomieRegionali sui nostri canali social. Ecco il calendario delle prime presentazioni: 8/6/2026 Toscana (Firenze) x.com

Mxp to milano centrale to firenze S.M.Novella reddit

Nati 2008 e 2010 a Firenze dall'8 al 10 marzoLe nazionali giovanili maschili di pallanuoto (nati 2008 e 2010) si radunano a Firenze presso la piscina Nannini dall'8 al 10 marzo. Un percorso di preparazione in vista dei campionati mondiali ... federnuoto.it