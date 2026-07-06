treni lavori ferroviari a firenze fino al 10 luglio guasto in stazione centrale a milano ritardi e cancellazioni

Fino al 10 luglio sono sospese le corse tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa di lavori ferroviari. A Milano, si registrano ritardi fino a un'ora e cancellazioni a causa di un guasto in stazione centrale. La settimana si presenta complicata per i viaggiatori che si spostano tra le due città.

Stop fino al 10 luglio tra le due stazioni fiorentine, Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, in Lombardia ritardi fino a un’ora Una settimana difficile per chi si sposta in treno è iniziata tra Firenze e Milano. Dalle 23 di domenica 5 luglio è scattata l'interruzione della tratta ferr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Eurocity 30 Firenze - Zurigo in transito alla stazione di Firenze Castello

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