A Cuba manca la corrente per il collasso della rete elettrica questa volta tutta l’isola è stata colpita

Da metropolitanmagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’intera isola di Cuba è senza energia elettrica a causa del collasso della rete elettrica avvenuto lunedì. La compagnia pubblica responsabile della gestione dell’energia ha confermato il blackout diffuso e ha avviato un’indagine per determinare le cause del guasto. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di ripristino o sulla natura esatta del problema. La situazione ha interessato tutte le aree dell’isola, lasciando senza corrente cittadini e attività commerciali.

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Lunedì la rete elettrica di Cuba è collassata, e su tutta l’isola c’è un blackout generalizzato. Lo ha fatto sapere l’Unión Eléctrica de Cuba, l’azienda pubblica che la gestisce, aggiungendo che sta indagando sulle cause. Intanto il ministero dell’Energia cubano ha detto di aver attivato i protocolli per il ripristino del servizio. La rete elettrica cubana è in gran parte fatiscente, e i blackout generalizzati sono un problema comune per i circa 10 milioni di abitanti dell’isola. Il carburante sta finendo  in tutta Cuba da gennaio, quando il presidente degli Stati Uniti  Donald Trump ha minacciato di imporre dazi  a qualsiasi paese che vendesse o fornisse petrolio all’isola, aggravando la crisi economica e finanziaria già in corso nel Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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