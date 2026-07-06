Un blackout di grandi dimensioni ha colpito Cuba, lasciando senza energia l’intera isola. La rete elettrica nazionale si è completamente fermata, provocando il collasso dell’intero sistema di distribuzione dell’elettricità. La mancanza di corrente ha interessato tutte le zone dell’isola, senza che siano ancora state fornite spiegazioni ufficiali sulle cause dell’incidente.

Un nuovo e vasto blackout elettrico ha colpito Cuba nella giornata di oggi, lasciando senza corrente l’intero Paese dopo il collasso della rete elettrica nazionale. La compagnia statale UNE ha parlato di una “disconnessione totale del sistema elettrico nazionale”, confermando che sono in corso verifiche per individuare le cause del guasto. L’interruzione ha coinvolto milioni di persone e rappresenta il terzo blackout generale dall’inizio dell’anno e l’ottavo dalla fine del 2024, segnando un ulteriore peggioramento della già critica situazione energetica dell’isola. Il collasso del sistema si inserisce in una crisi energetica profonda che da mesi condiziona la vita quotidiana del Paese, con razionamenti sempre più severi e interruzioni prolungate della fornitura elettrica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cuba precipita nel buio, maxi-blackout blocca l’intera isola: rete elettrica collassata

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